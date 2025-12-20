Речь идет о крупном сюжетном дополнении уровня "Каменные сердца" или "Кровь и вино".

Аналитик Noble Securities Матеуш Хжановский, известный связями в польской игровой индустрии, опубликовал график релизов будущих проектов CD Projekt RED, включая окруженное слухами новое сюжетное дополнение для "Ведьмака 3".

В отчете говорится, что третье крупное дополнение для Wild Hunt выйдет в мае 2026-го года, разойдется тиражом в 11 миллионов копий и станет частью маркетингового разгона перед релизом The Witcher 4. Над проектом работает студия Fool's Theory, ответственная за ремейк первого "Ведьмака", стоимость DLC составит $30.

Что касается Witcher 1 Remake, который анонсировали еще в 2022 году, то он сейчас не в активной разработке. Команда Fool's Theory была переброшена на поддержу The Witcher 4, который запланирован к релизу в конце 2027 года, из-за чего аналитик прогнозирует выход ремейка "Ведьмака" не раньше 2028 года.

В том же отчете говорится, что Cyberpunk 2 задержится до 4-го квартала 2030 года и якобы выйдет к десятилетию оригинальной Cyberpunk 2077 (10 декабря 2020 года), а загадочную Hadar (первая полностью оригинальная IP от CD Projekt RED) стоит ждать в 2032-м.

Кроме того, в разработке находится Sirius – это нелинейный сетевой экшен во вселенной "Ведьмака" от студии The Molasses Flood, которую CDPR купила в апреле. Его премьера ожидается не раньше 2028 года, а геймплей будет напоминать The Division от Ubisoft, но сосредоточенный на выполнении ведьмацких заказов.

Напомним, в 2026 году состоится релиз The Blood of Dawnwalker, дебютной игры студии Rebel Wolves, в которую вошли некоторые ключевые создатели "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077,

Ранее в этом году CD Projekt анонсировала продолжение аниме по Cyberpunk 2077. Новый сезон станет полностью самостоятельной историей, без связей с событиями первого.

