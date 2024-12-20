Однако куда делись силы ведьмачки - так просто не объяснить.

Когда стало известно, что Цири будет новым главным героем в игровой серии The Witcher, многие игроки забеспокоились, что из-за своих способностей Старшей крови ведьмачка станет "Мэри Сью", то есть всемогущим персонажем, который по ходу сюжета не будет сталкиваться ни с какими проблемами или трудностями. Однако разработчики "Ведьмак 4" спешат заверить, что они от такого застраховались.

В интервью изданию Games Radar исполнительный продюсер четвёртой части Мальгожата Митренга рассказала, что между событиями The Witcher 3 и грядущей новинкой с Цири что-то произошло, и она потеряла часть своих сил. Продюсер заявила, что они нашли этому такое объяснение, которое не нарушит ни книжный, ни игровой лор:

"Между тем, как в конце предыдущей игры она была чрезвычайно сильна, и теперь с тем набором умений, который мы показали в трейлере... что-то произошло. Нам пришлось постараться, чтобы объяснить это, но мы с огромным уважением относимся к лору, как к книгам, так и к тому, что вошло в наши предыдущие игры."

Митренга рассказала, что сбалансировать силы Цири было первостепенной задачей при создании "Ведьмак 4": "Это был один из первых вопросов, на который мы нашли ответ, и именно благодаря ему мы смогли создать эту оригинальную историю, которая начинается с The Witcher 4."

Видео дня

Ранее Мальгожата Митренга намекнула, что в The Witcher 4 вернётся Гвинт в качестве мини-игры.

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