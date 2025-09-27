Закон вступит в силу в марте следующего года.

С марта 2026 года в Бразилии игры больше не смогут продавать лутбоксы пользователям младше 18 лет. Президент Луис Инасиу Лула да Силва уже подписал законопроект, а сама мера стала частью нового закона об онлайн-безопасности детей и подростков.

Закон формулирует защиту интересов несовершеннолетних очень широко - сюда входит не только забота о здоровье и безопасности, но и обеспечение приватности, права на информацию и "смысловой доступ к цифровым технологиям".

Закон также требует, чтобы игры с возможностью общения между пользователями соответствовали новым правилам модерации, принятым ещё в 2024 году. Компании обязаны предоставлять прозрачные отчёты о работе систем фильтрации и бороться с оскорблениями и злоупотреблениями.

Ещё в 2018 году запрет лутбоксов попытались внедрить в Бельгии, а в США, Нидерландах и Австралии периодически звучат инициативы приравнять лутбоксы к азартным играм.

Главный же вызов впереди - механизм проверки возраста. Если раньше было достаточно галочки "мне есть 18", то теперь сервисы обязаны внедрять инструменты для подтверждения возраста.

Ранее мы рассказывали, что все игроки Genshin Impact в США должны подтвердить свой возраст, иначе аккаунт заблокируют. Ранее американским подросткам младше 16 лет запретили покупать лутбоксы в игре без согласия родителей.

