Kingsmakers должна была выйти 8 октября, но теперь дата её релиза неизвестна.

Игра Kingmakers, занимавшая 6 место в списке самых ожидаемых релизов Steam, была неожиданно отложена на неопределённый срок всего за 4 дня до выхода.

Разработчики из Redemption Road заявили, что решение принято после долгих раздумий. Проект оказался слишком амбициозным, чтобы выпускать его сырым.

Авторы подчёркивают, что не хотят урезать контент ради соблюдения сроков и намерены довести все элементы до нужного уровня качества.

Видео дня

Ранее релиз Kingmakers был запланирован на 8 октября, однако теперь у игры нет даже ориентировочной даты выхода. В ближайшее время команда обещает показать получасовое видео, где подробно расскажет о механиках и текущем состоянии проекта.

Kingmakers - это необычный гибрид стратегии и шутера от третьего лица, в котором игроки могут отправиться из современности в эпоху Средневековья, чтобы изменить ход истории. В игре сочетаются масштабные сражения с тысячами юнитов и элементы симуляции, от управления армиями до участия в битвах лично, с огнестрельным оружием против рыцарей и катапульт.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, какая игра стала самой желаемой в Steam после релиза Hollow Knight: Silksong.

Вас также могут заинтересовать новости: