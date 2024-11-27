В этот раз Steam Controller будет не такой футуристичный, теперь у него есть привычные стики.

Может уже и не все помнят, но когда-то Valve разрабатывала собственный геймпад, который отличался инновационным подходом к управлению: вместо стиков у него было 2 трекпада. Похоже, компания хочет перезапустить проект, в сеть попали рендеры будущего контроллера.

Новый Steam Controller 2 разрабатывается под кодовым названием Ibex. В этот раз Valve сделала устройство более приземлённым, добавив к теперь квадратным трекпадам ещё и два стика.

В придачу к геймпаду в интернете оказался рендер джойстика для VR-гарнитур. Сообщается, что его можно будет использовать не только для виртуальной реальности, но и для обычных игр, благодаря крестовине, бамперам и полному набору кнопок.

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Немного о Steam Controller

Steam Controller был выпущен Valve в 2015 году. Его главной фишкой были два трекпада с тактильной отдачей, которые должны были имитировать клавиатуру с мышью в играх, благодаря чему на геймпаде можно было играть например в стратегии, или любые другие проекты, где подразумевается управлению мышью.

Разработка не пользовалась особым успехом. За три года Valve продала всего полтора миллиона Steam Controller. В 2019 году компания объявила о прекращении производства контроллеров и распродала весь запас геймпадов всего по 5 долларов.

Ранее программист Valve рассказал, что компания воспользовалась Steam, чтобы составить системные требования для Half-Life 2.

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