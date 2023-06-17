Microsoft выпускает все игры от внутренних студий с первого дня в своей подписке Game Pass. Такой шаг обеспечил значительную долю популярности сервиса. А вот Sony соблюдает дистанцию и добавляет собственные флагманские проекты в PS Plus спустя год или два после релиза. По словам компании, такая стратегия работает, и она продолжит придерживаться намеченного плана.
Об этом в интервью GamesIndustry.biz рассказал глава глобального отдела подписки Sony Ник Магуайр. Он заявил: "Мы довольны нашей стратегией. Размещение игр немного позже в жизненном цикле означает, что мы можем охватить больше покупателей через 12, 18, 24 месяца после их выхода".
"Мы видим, что покупатели все еще в восторге от этих игр и готовы их приобрести. Для нас это работает. Время от времени появляется возможность инвестировать в игры [для запуска в подписке с] первого дня, такие как Stray, и мы будем использовать их, когда они появятся. Но для нас, позволяя этим играм [от внутренних студий] сначала выходить на платформе вне сервиса... это работает, и это останется нашей стратегией на будущее", — добавил Магуайр.
Руководитель инициативы независимых разработчиков PlayStation Шухей Йошида высказался в похожем ключе, но заявил, что нет четких сроков, когда проекты должны появляться в PlayStation Plus: "Мы верим в премиум-релиз игры на старте продаж и, возможно, через шесть месяцев, или три месяца, или три года, когда продажи игры пойдут на спад, включение в эту услугу, PS Plus Extra, может помочь представить эти игры новой, более широкой аудитории".
Другая информация от руководителей
- По словам Магуайра, подписочный план Premium, то есть наиболее дорогой, оказался популярнее, чем Extra. Это стало для Sony сюрпризом, так как компания ожидала увидеть обратный результат.
- Сейчас японский платформодержатель сосредоточен на добавлении новых функций и игр в PlayStation Plus, а также на сохранении актуальности сервиса и привлечении как можно большей аудитории.
- Ранее Sony настаивала, что выпуск проектов от внутренних студий в подписке с первого дня нарушит внутренний цикл компании, приведет к снижению инвестиций в команды и появлению игр более низкого качества.