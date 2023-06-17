Компания будет добавлять проекты в PS Plus спустя год или два после выхода.

Microsoft выпускает все игры от внутренних студий с первого дня в своей подписке Game Pass. Такой шаг обеспечил значительную долю популярности сервиса. А вот Sony соблюдает дистанцию и добавляет собственные флагманские проекты в PS Plus спустя год или два после релиза. По словам компании, такая стратегия работает, и она продолжит придерживаться намеченного плана.

Об этом в интервью GamesIndustry.biz рассказал глава глобального отдела подписки Sony Ник Магуайр. Он заявил: "Мы довольны нашей стратегией. Размещение игр немного позже в жизненном цикле означает, что мы можем охватить больше покупателей через 12, 18, 24 месяца после их выхода".

"Мы видим, что покупатели все еще в восторге от этих игр и готовы их приобрести. Для нас это работает. Время от времени появляется возможность инвестировать в игры [для запуска в подписке с] первого дня, такие как Stray, и мы будем использовать их, когда они появятся. Но для нас, позволяя этим играм [от внутренних студий] сначала выходить на платформе вне сервиса... это работает, и это останется нашей стратегией на будущее", — добавил Магуайр.

Видео дня

Руководитель инициативы независимых разработчиков PlayStation Шухей Йошида высказался в похожем ключе, но заявил, что нет четких сроков, когда проекты должны появляться в PlayStation Plus: "Мы верим в премиум-релиз игры на старте продаж и, возможно, через шесть месяцев, или три месяца, или три года, когда продажи игры пойдут на спад, включение в эту услугу, PS Plus Extra, может помочь представить эти игры новой, более широкой аудитории".

Другая информация от руководителей

По словам Магуайра, подписочный план Premium, то есть наиболее дорогой, оказался популярнее, чем Extra. Это стало для Sony сюрпризом, так как компания ожидала увидеть обратный результат.

Сейчас японский платформодержатель сосредоточен на добавлении новых функций и игр в PlayStation Plus, а также на сохранении актуальности сервиса и привлечении как можно большей аудитории.

Ранее Sony настаивала, что выпуск проектов от внутренних студий в подписке с первого дня нарушит внутренний цикл компании, приведет к снижению инвестиций в команды и появлению игр более низкого качества.

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