Разработчик просто не хочет привлекать к себе внимание.

Глава Bethesda Тодд Говард не появится в сериале Fallout даже в эпизодической роли. Об этом разработчик рассказал в интервью IGN, немного разрушив некоторые ожидания фанатов.

По словам Говарда, предложения были, например, его хотели посадить в сцену с руководством Vault-Tec, где топ-менеджеры распределяют эксперименты убежищ и решают судьбу человечества перед ядерной войной. Были и другие варианты, но он отказался от всех.

Говард объясняет, что он просто не хочет отвлекать зрителя. По его словам, любой выход в кадр быстро превращается в "о, это же Тодд", и внимание уходит с истории и персонажей.

Даже идея короткого появления в роли статиста, например, одной из жертв Гуля в исполнении Уолтона Гоггинса, была сразу отвергнута.

На вопрос, не хочет ли он стать для Fallout чем-то вроде Стэна Ли для Marvel, Говард ответил, что не сейчас. В отличие от Ли, он не является создателем Fallout, оригинальную игру придумали Тим Кейн и Леонард Боярски. Роль Говарда в развитии серии огромна, но он не её автор, и это тоже делает сравнение с камео Ли не совсем корректным.

Второй сезон Fallout стартовал 17 декабря. Он будет сосредоточен на событиях в городе Нью-Вегас, новые серии будут выходить раз в неделю до начала февраля. Критики уже остались в восторге от продолжения, поставив ему максимальный рейтинг.

Ранее мы рассказывали, что Amazon показал отрывок из 2 сезона сериала Fallout. В показаной сцене Люси и Гуль оказались в городе Новак, который хорошо знаком фанатам New Vegas.

