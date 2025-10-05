Kurtjmac дошёл до "Далёких земель" - места, где ломается процедурная генерация игры.

Стример Kurtjmac после 14 лет пути наконец дошёл до Далёких земель в Minecraft - места, где алгоритмы процедурной генерации игра начинают ломаться. Его путешествие под названием Far Lands or Bust началось ещё в марте 2011 года, а 4 октября 2025-го он наконец добрался до цели.

В Minecraft чем дальше игрок уходит от точки спавна, тем сильнее мир начинает сходить с ума. Рельеф превращается в гигантские изломанные структуры, тянущиеся до предела высоты, а между ними зияют тёмные разломы.

Далёкие земли начинаются примерно через 12 миллионов блоков от точки спавна. Это был баг ранних версий игры, и в современном Minecraft такой особенности уже нет. Тем не менее, слава Далёких земель живёт и к ним даже отсылались, к примеру, в Minecraft: Story Mode.

За годы странствия Kurtjmac не просто шёл вперёд, он собирал пожертвования для благотворительных организаций вроде Child’s Play, Direct Relief, PAWS, Equal Justice Initiative и ООН UNRWA, суммарно собрав сотни тысяч долларов.

Добравшись до цели, он поднялся на вершину Далёких земель, сделал скриншоты и в шутку испугался, увидев, что в третьем лице его персонаж отображается полностью чёрным. На месте достижения он установил табличку с надписью: "Здесь первые поселенцы впервые ступили на далекие земли! 4 октября 2025 года".

Рядом с ним его верный пёс Вулфи, который сопровождал игрока на протяжении всего пути. Теперь, по словам стримера, "время по-настоящему поиграть в Minecraft".

Ранее мы рассказывали, что игрок в Minecraft построил собственный аналог ChatGPT с помощью редстоуна. Языковая модель получила название CraftGPT.

