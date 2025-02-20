Пока что игра все еще находится на этапе пре-продакшна, полноценная разработка стартует после выхода "Ведьмака 4".

Прошло четыре года после "турбулентного" запуска Cyberpunk 2077, но после десятков патчей игра считается одной из величайших экшн-RPG в истории. Теперь, когда 2077 в зеркале заднего вида, CDPR активно наращивает темпы разработки сиквела под кодовым названием Orion.

Недавно поляки напомнили о нескольких новых вакансиях. Из них можно почерпнуть много любопытного – например, вид только от первого лица сохранят и в сиквеле. Ранее в CD Projekt допускали, что продолжение Cyberpunk 2077 может стать игрой от третьего лица, как "Ведьмак", но похоже, что в студии решили не вносить изменений.

В описании вакансии дизайнера также упоминается, что в студии стремятся создать "самую реалистичную и отзывчивую систему толпы в истории игр". Учитывая, что оригинальный Cyberpunk полюбился многим за свой живой мир, в котором у каждого жителя Найт-Сити была своя роль, будет интересно посмотреть, насколько дальше команда сможет продвинуться в сиквеле.

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Еще одна новая вакансия старшего программиста геймплея подтверждает слухи о том, что в сиквеле Cyberpunk 2077 появится мультиплеер. Одна из обязанностей предполагает, что успешный кандидат будет "создавать и поддерживать надежные и гибкие игровые системы, которые работают как в однопользовательском, так и в многопользовательском режиме".

Геймерам придется набраться терпения, поскольку до выхода сиквела Cyberpunk 2077, известного под кодовым названием Orion, еще далеко. Все силы CDPR сейчас направлены на "Ведьмака 4", который выйдет не раньше 2026 года.

К слову, развитие вселенной Cyberpunk 2077 не остановится на одних лишь играх. Успех аниме Cyberpunk: Edgerunners вдохновил поляков на создание полноценного сериала или даже фильма. За его производство возьмутся авторы "Настоящего детектива" и "Мистера Робота".

Напомним, ранее на Netflix вышел аниме-фильм по "Ведьмаку" с "голосом" Геральта из игр. Лента идет полтора часа и включает украинские субтитры.

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