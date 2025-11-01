Задача, конечно, не из лёгких, ведь Сильверхенд во вселенной игры давно мёртв.

Несмотря на то, что герой Киану Ривза в Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхенд давно мёртв во время событий игры, актёр не раз говорил, что хотел бы снова сыграть харизматичного бунтаря. И теперь создатель вселенной Cyberpunk Майк Пондсмит заявил, что знает, как это можно устроить.

Во время стрима CD Projekt Red, где Пондсмит обсуждал актёров из Cyberpunk, он обратился к Ривзу:

"Недавно я видел, что Киану хотел бы найти способ вернуться и снова сыграть Джонни. У меня есть идеи, Киану, свяжись со мной".

Как именно это может произойти в Cyberpunk 2, пока непонятно. По лору игры Сильверхенд давно мёртв, но, возможно, сценаристы воспользуются тем, что его цифровое сознание могло сохраниться за Чёрным заслоном, но это уже дебри лора вселенной.

Пондсмит при этом отметил, что Ривз и Идрис Эльба, сыгравший Сола в DLC Phantom Liberty, прекрасно вписались в свои роли и полностью погрузились в образы. А затем, уже в шутку, предложил поучаствовать Скарлетт Йоханссон: "Скарлетт, у меня есть для тебя роли. Любые".

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED продолжает увеличивать штат разработчиков "Ведьмак 4" и Cyberpunk 2. За последние полгода компания наняла более 40 новых сотрудников.

