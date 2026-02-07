Для любителей 'лопатофонов': 5 лучших смартфонов с большим экраном в 2026 году

В список попали устройства от Samsung, Apple, OnePlus и Google.

Популярное издание Tom's Guide обновило рейтинг лучших смартфонов с большим экраном. В список вошли модели с экранами около 6,7 дюйма и больше – такие устройства подходят для просмотра видео, игр и работы с документами.

Лидером топа стал Galaxy S25 Ultra. Эксперты отмечают его универсальность: устройство сочетает крупный и сочный 6,9-дюймовый дисплей, флагманскую производительность и продвинутые камеры. Гаджет также поддерживает стилус S Pen, что делает его удобным для заметок и творчества.

Лучшим большим iPhone признан iPhone 17 Pro Max – благодаря мощному процессору, качественной тыльной камере со всеми модулями на 48 Мп. и длительной автономной работе. Аппарат ориентирован на пользователей экосистемы Apple, которым нужен максимальный экран.

В категории "лучшая цена" победил OnePlus 15. Модель получила мощный процессор, крупный экран с частотой 165 Гц и одну из лучших технологий быстрой зарядки в своем классе.

Лучшим камерофоном среди крупных смартфонов признан Google Pixel 10 Pro XL, который делает ставку на продвинутые алгоритмы обработки фотографий с помощью ИИ и оснащен лучшим LTPO OLED экраном по версии лаборатории DxOMark.

Отдельно эксперты отметили Samsung Galaxy Z Fold 7 – как лучший складной смартфон с большим рабочим пространством, способный заменить планшет.

Ранее эксперты AnTuTu делились рейтингом Android-смартфонов с точки зрения цена/производительность. Самый выгодный для покупки флагман продает Nubia, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

Напомним, в конце января Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Turbo 5 Max с рекордным аккумулятором 9000 мАч и дизайном в стиле iPhone 17.

