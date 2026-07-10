Компьютеры Dell чаще всего страдают от этих четырех проблем: как их решить

Большинство из них характерны не только для техники американского бренда, но и для ПК других производителей.

Компьютеры и ноутбуки Dell остаются одними из самых популярных на рынке благодаря надежности и широкому ассортименту. Но даже надежная техника не застрахована от типичных неисправностей.

Эксперты BGR назвали четыре проблемы, с которыми владельцы Dell сталкиваются чаще всего – а также что можно сделать, чтобы устранить их самостоятельно. Большинство из них характерны не только для техники американского бренда, но и для ПК других производителей.

Медленная производительность

Одной из самых частых жалоб остается снижение производительности. Компьютер может долго загружаться, тормозить при работе, зависать в браузере или терять FPS в играх.

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Причин может быть несколько: устаревшие драйверы, большое количество программ в автозагрузке, вредоносное ПО, перегрев или нехватка ресурсов.

Чтобы вдохнуть новую жизнь в свой Dell, начните с основ. Обновите драйверы видеокарты, процессора и других компонентов. Также стоит проверить список программ, запускающихся вместе с Windows, и отключить все ненужные.

Также эксперты советуют выполнить глубокое сканирование системы на вирусы, очистить вентиляционные отверстия от пыли сжатым воздухом и, если в компьютере стоит жесткий диск, выполнить его дефрагментацию.

Проблемы с загрузкой

Еще одна распространенная неисправность – невозможность нормально загрузить Windows. Ноутбук может зависать во время запуска, постоянно перезагружаться, а в некоторых случаях и вовсе не доходить до рабочего стола.

В таких случаях рекомендуется обновить BIOS, убедиться, что порядок загрузки накопителей настроен правильно, а также отключить лишние программы из автозагрузки.

Многие устройства Dell оснащены встроенными средствами диагностики. Если Windows удалось запустить, можно воспользоваться утилитой SupportAssist. Если нет – выполнить предзагрузочную диагностику через меню загрузки. Иногда помогает и полный сброс питания: отключить компьютер от сети, удерживать кнопку включения 30 секунд, затем снова подключить устройство и попробовать его запустить.

Перегрев

Высокие температуры приводят к снижению производительности, шумной работе вентиляторов, самопроизвольным отключениям и даже сокращают срок службы компонентов.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется регулярно очищать систему охлаждения от пыли, уделяя особое внимание вентиляционным отверстиям и лопастям вентиляторов. Также важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг корпуса и не перекрывать вентиляционные решетки ноутбука.

Для игровых ноутбуков дополнительным преимуществом станет охлаждающая подставка, а уменьшить нагрев поможет закрытие ненужных программ и вкладок, работающих в фоновом режиме.

Поломка комплектующих

Наиболее серьезной проблемой остаются поломки комплектующих. Владельцы ноутбуков Dell чаще всего сообщают о проблемах с аккумуляторами, клавиатурами, тачпадами и модулями Wi-Fi.

Чтобы определить источник неполадки, рекомендуется воспользоваться встроенными средствами диагностики Dell. Если тестирование подтвердило неисправность конкретного компонента, следует записать код ошибки, сохранить важные данные и обратиться в сервисный центр.

Во многих случаях достаточно заменить вышедшую из строя деталь, что значительно дешевле покупки нового компьютера. По этой причине специалисты советуют при покупке устройства оформить расширенную гарантию – в будущем она может существенно сократить расходы на ремонт.

Ранее эксперты изучили пользовательские отзывы и составили топ лучших бюджетных ноутбуков на рынке до 1000 долларов – от игровых решений до ультрабуков для работы и учебы.

Напомним, в апреле 2026 года в странах Евросоюза вступило в силу новое правило: все новые ноутбуки, поступающие в продажу, обязаны поддерживать зарядку через USB-C. Исключения составляют игровые и другие лэптопы, которые потребляют свыше 100 Вт.

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