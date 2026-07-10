Украина поразила крупный НПЗ и 18 судов врага: Генштаб раскрыл детали ночной атаки по РФ

НПЗ "Ильский" – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

После атаки Сил обороны Украины в ночь на 10 июля в России возникли пожары и задымление на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский", нефтеперерабатывающем комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга", нефтяном терминале "Курганнефтепродукт" и нефтебазе "Азовнефтепродукт". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что после атаки на нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае были зафиксированы взрывы с последующим пожаром на территории предприятия. В Генштабе сообщили, что этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Проектная мощность предприятия составляет до 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит бензины, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

В очередной раз нанесён удар по нефтеперерабатывающему комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Это одно из крупнейших в РФ предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год.

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Кроме того, Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области, там возник пожар. Этот терминал обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефтепродуктов в Приазовском регионе Российской Федерации.

После удара по нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове Ростовской области (РФ) раздались взрывы и возник задымление. В сообщении говорится, что эта нефтебаза является важным объектом топливной инфраструктуры Ростовской области, который используется для накопления и распределения горюче-смазочных материалов.

Также в Генштабе сообщили о поражении 13 танкеров, 3 сухогрузов, парома и вспомогательного судна противника, которые используются для обеспечения военной логистики России, транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и других материальных средств, необходимых для ведения вооруженной агрессии против Украины.

Россия наносит удары по АЗС Украины

Как сообщал УНИАН, Россия начала наносить удары по АЗС в Киевской области. Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что российские дроны способны достигать любого региона Украины, и поэтому для АЗС нет безопасных мест.

Эксперт напомнил, что на этой неделе под ударами оказались заправки в Пирятине и Кривом Роге, которые не являются прифронтовыми городами. По его словам, это вопрос времени, когда враг начнет наносить удары по Львовской и Закарпатской областям.

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