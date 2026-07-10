У Трампа могут возникнуть новые требования к Украине: эксперты рассказали DW о рисках

За решением передать Украине лицензию на производство ракет могут скрываться политические условия, считают политологи.

Если политическое решение о передаче Украине лицензии на производство ракет для Patriot, объявленное президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО, воплотится в жизнь, то Украина станет третьей страной в мире, задействованной в производстве. На текущий момент ракеты выпускают только сами США и Япония.

Как рассказывается в материале Deutsche Welle, теперь необходимо достичь соглашения на правительственном уровне, и только затем можно будет сотрудничать на уровне оборонных компаний.

При этом возникает вопрос, возникнут ли у президента США дополнительные политические требования. В частности, как отметил изданию Александр Хара из украинского "Центра оборонных стратегий", не будет ли требований о компромиссах с Россией перед выдачей лицензий.

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А Игорь Рейтерович из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сказал, что сейчас это символический жест и послание РФ. По его словам США продемонстрировали России, что не собираются бросать Украину. При этом то, что в будущем Украина будет выпускать ракеты для Patriot уже сейчас является предупреждением для России.

Украина и НАТО

Также издание пишет о том, что отсутствие обсуждения в Анкаре вступления Украины в НАТО последовало из позиции Трампа. Еще до вступления в должность он дал понять, что выступает против этого. Александр Хара указал, что не смотря на это Украине не стоит отказываться от своей стратегии. И в будущем Украина должна стать частью системы коллективной безопасности в Европе, поскольку в длительной перспективе Украина не сможет сдерживать Россию в одиночку.

Сложности с изготовлением ракет для Patriot в Украине

Напомним, что по оценкам аналитиков, даже в налаженном производстве технологические процессы изготовление ракет для Patriot занимают около 24 месяцев. Это связано с тем, что в процессе поставок компонентов и изготовления задействовано порядка 400 компаний и все поставщики полностью загружены.

При этом, по словам Трампа, Украина обладает достаточным техническим потенциалом для производства современных систем ПВО. Однако, пока неизвестно, какую именно модификацию разрешат производить Украине – более старую PAC-2 или более современную PAC-3. Именно последняя является наиболее эффективной против российских баллистических ракет, однако её производство значительно сложнее.

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