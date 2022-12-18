Внешне он напоминает обычный 14-дюймовый ноутбук, но внутри это такой себе конструктор LEGO.

Американская компьютерная компания Dell продемонстрировала свое видение ноутбуков будущего. В отличие от других производителей, которые пытаются представить ноутбуки с гибкими дисплеями, в Dell решила пойти своим путем.

Компания в ролике на YouTube показала, как выглядит ее концептуальный модульный ноутбук Luna, который по внешнему виду похож на обычный 14-дюймовый ноутбук. Но внутри это такой себе конструктор LEGO, который можно полностью разобрать всего за 30 секунд.

Отмечается, что для разборки такого ноутбука не нужны ни отвертки, ни какие-то дополнительные инструменты. Все, что требуется от пользователя – зажать специальное отверстие в его корпусе с помощью булавки, снять вставку над клавиатурой, после чего достать необходимый компонент.

Таким образом можно без особых усилий, например, заменить старый аккумулятор или дисплей на новый. По словам разработчиков, весь этот процесс не сложнее, чем извлечь SIM-карту из телефона.

Естественно, ни о каких технических характеристиках и сроках появления на коммерческом рынке пока речи не идет, поскольку ноутбук пока существует только в виде концепта. Но какие-то наработки Concept Luna вполне могут реализовать в будущих товарных устройствах Dell.

Какой ноутбук купить в 2022 году

Если вы в поисках нового лэптопа, УНИАН делился подборкой наиболее качественных ноутбуков, выпущенных в этом году. "Лучшим из лучших" признали Lenovo Yoga 9i. Он демонстрирует оптимальное соотношение производительности, дизайна и цены. Лучшим бюджетным ноутбуком стал HP Pavilion Aero 13.

Если говорить об игровых решениях, то здесь наиболее оптимальным считается Dell Alienware X15 R2. К слову, в одной из предыдущих заметок мы разбирались, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в 2022 году. Несмотря на свою портативность и топовое "железо", у них хватает своих недостатков и более дешевых конкурентов в лице "облачного" гейминга и Steam Deck.

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