К ударам по украинским АЗС имеет отношение спецподразделение Путина: в ВСУ раскрыли детали

По словам военного, нападения на украинские автозаправочные станции - это терроризм, присущий российским оккупантам.

К ударам по гражданским украинским АЗС, которые российские оккупанты всё чаще наносят на юге нашей страны, имеет отношение специальная бригада спецназначения из резерва Верховного главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

В частности, его попросили прокомментировать тот факт, что россияне наносят удары по гражданским АЗС, и как это влияет на ситуацию с топливом на прифронтовой территории.

"Что касается нехватки топлива - автозаправочных станций достаточно - и крупные сети, и отдельные станции… Они работают, несмотря на то, что противник в последнее время действительно наносит много ударов именно по АЗС. Страдают автозаправочные станции и в Херсонской области, в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. В этом и заключается террористическая сущность врага - ведь военные обычно не заправляются на таких АЗС, а значит, это попытка оказать давление на местное население", - подчеркнул военный.

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По его словам, к таким ударам причастна, в частности, 50-я бригада РФ - спецподразделение "Варяг", входящее в резерв Верховного главнокомандующего РФ. Пресс-секретарь пояснил:

"Это подразделение, в основном, специализируется на middle strike - ударах в глубину нашей обороны... Оно довольно активно действует у нас на юге, в частности, на Приднепровском и Запорожском направлениях... Можно сказать, что часть тех ударов по автозаправочным станциям - это дело рук именно этих "варягов".

Бригада "Варяг" - подробности

Напомним, недавно Волошин рассказал, что на юге Украины против ВСУ действует специальная бригада из резерва Верховного главнокомандующего РФ - кремлевского лидера Владимира Путина. Эта бригада носит название "Варяг", она оснащена новейшими дронами и не испытывает дефицита в средствах поражения. По словам Волошина, "Варяг" имеет на вооружении новейшие экспериментальные разработки беспилотников, в том числе - на оптоволокне с катушками, которые позволяют наносить удары на расстояние до 30 км.

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