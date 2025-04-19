Недорогой Android-телефон оказался лучше самого топовго Samsung по качеству фото

Аппарат прыгнул на 33-е место рейтинга DxOMark.

Смартфоны Google всегда славились своей камерой, и новый недорогой Pixel 9a не стал исключением. Эксперты DxOMark протестировали камеру девайса и присудили ей больше баллов, чем дорогому и флагманскому Galaxy S25 Ultra.

Новинка набрала 143 балла и прыгнула на 33-е место рейтинга DxOMark, что ставит ее на один уровень с такими флагманами, как Huawei P50 Pro, iPhone 13 Pro, Galaxy S24 Ultra и iPhone 15. При этом смартфон стоит $500.

Специалисты лаборатории похвалили двойную камеру 48+13 мегапикселей за точную экспозицию, хорошую прорисовку мелких деталей при дневном свете и в помещении, а также в режиме макросъемки, приятные цвета с сохранением светлых участков и эффективную стабилизацию видео.

Видео дня

Можно поругать Pixel 9a за отсутствие деталей в сценах с очень слабым освещением, редкие ошибки динамического диапазона в последовательных снимках и появляющиеся иногда артефакты при съемке боке,

Примечательно, что за качество фотографий новинка получила 150 баллов, что выше, чем у Galaxy S25 Ultra и того же iPhone 15. А вот оценка за боке и фотографии с приближением уже далеко не такие высокие.

Напомним, новый смартфон из Китая получил рекордный аккумулятор 8000 мАч. При этом толщина устройства составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

Меж тем у Samsung вышел новый смартфон с "неубиваемым" корпусом и съемной батареей. Также его можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

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