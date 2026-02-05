Названы 5 моделей iPhone, которыми больше всего довольны владельцы в 2026 году

Как показал опрос, больше всего похвал досталось относительно старым моделям Apple.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали актуальный рейтинг устройств на iOS и iPadOS с наибольшим уровнем удовлетворенности пользователей. В ходе голосования пользователи оценивали не технические характеристики, а то, насколько они в целом довольны своими гаджетами.

Лучшим смартфоном в списке оказался iPhone 12 mini. Несмотря на низкие продажи, вынудившие Apple отказаться от компактных моделей после 13-го поколения, устройство нравится 95,7% пользователей. За ним разместилась еще одна модель 2020 года: iPhone SE 2 (95,03%).

В десятку лучших смог пробиться лишь один смартфон из актуальной серии – iPhone 17 Pro Max, набравший 94,41%. Главный флагман Apple улучшился в камере, времени работы и охлаждении корпуса, закрыв потребности разных категорий пользователей, отмечают авторы топа. В топ-10 также оказались iPhone 16е и iPhone 8.

Безусловным же лидером "народного" рейтинга Apple является 12,9-дюймовый iPad Pro 5. Благодаря мощному процессору, поддержке актуальной iPadOS 26 и качественному дисплею, планшет остается актуальным через много лет после релиза.

Если верить слухам и утечкам, Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит только три смартфона: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Сама же Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного телефона, компания готовится представить умные очки и большое обновление Siri.

