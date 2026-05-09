Популярная блогерша раскрыла настоящие причины выезда из Украины

Также Даша Евтух поделилась, в какой стране будет жить с дочкой.

Украинская звезда TikTok, участница кулинарного шоу "МастерШеф" Даша Евтух сообщила, по каким причинам решила выехать из Украины. В своем Instagram блогерша раскрыла, что они вместе с дочкой Фемидой прибыли в Грецию.

При этом она поделилась кадрами из нового места проживания, а также показала встречу с родственниками.

"Здесь живут наши родственники: Фемиды братья, сестры, дяди, тети, бабушки и дедушки. У Фемиды здесь живут не меньше родственников, чем в Украине. Даже друг друга мы видели по телефону и на фото. Встретили здесь нас очень тепло с искренностью и любовью. Доченьке очень нравится. Я уже начала учить греческий язык", - заявила Даша.

Видео дня

Евтух отметила, что решение уехать из Украины далось ей нелегко. По ее словам, на этот шаг повлияли постоянный стресс, воздушные тревоги и беспокойство за безопасность ребенка:

"Мы уехали из Украины. Не выдержали постоянных тревог и стресса, погони и усталости, ощущения, что жизнь проходит мимо нас. Мы оказались там, где море пахнет свободой, а люди встречают так, будто ждали всю жизнь. Греция встречает нас теплом".

Напомним, как писал УНИАН, на днях блогерша Даша Евтух выехала из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: