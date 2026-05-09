Цены на капусту взлетели почти вдвое: сколько уже стоит килограмм

Спрос на этот овощ остается высоким.

Оптовые цены на прошлогоднюю белокочанную капусту в Украине резко выросли за неделю – в среднем на 75%. Сейчас овощ предлагают к продаже в диапазоне 8–15 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что стремительное сокращение предложения овощей вследствие сезонного фактора вызвало дефицит белокочанной капусты. В продажу поступают лишь остаточные партии прошлогоднего урожая.

При этом спрос на овощ остается на высоком уровне, что позволяет производителям и дальше повышать отпускные цены. Но, несмотря на рост цен, белокочанная капуста все еще в среднем на 77% дешевле, чем год назад.

В условиях сокращения фермерских запасов в хранилищах стоимость капусты будет расти и в дальнейшем с довольно высокой вероятностью, говорят участники рынка.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

Белокочанная капуста в "Сильпо" стоит 23 грн/кг.

В Varus килограмм капусты продают за 14,9 гривны.

Ценник на капусту в АТБ – 27,49 грн/кг.

С сезонными овощами, такими как огурцы и помидоры, дела обстоят совсем иначе. Так, тепличные комбинаты в Украине на этой неделе увеличили поставки томатов, поэтому овощ дешевеет на фоне слабого спроса. Однако помидоры все равно стоят значительно дороже, чем год назад.

Торговые сети в Украине в ближайшее время введут акционные скидки на ряд молочных продуктов, ожидает заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. Однако такое положение дел продлится недолго – уже осенью эти же продукты, наоборот, подорожают из-за изменения ситуации на молочном рынке.

