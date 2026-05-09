Сильные дожди и грозы испортят погоду в Украине, - синоптик

На выходных в Украине будут дожди, а в ряде областей похолодает. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Виталий Постригань.
"На выходных ожидается понижение температуры воздуха, в большинстве регионов пройдут дожди различной интенсивности, местами в сопровождении грозы", - говорит синоптик.
По его данным, погода будет нестабильной, с неравномерным теплом и осадками. Так, на территорию западных и северных областей начнет поступать прохладный воздух из стран Балтии, тогда как восточные регионы продолжат находиться в условиях аномального тепла.
"Температурные контрасты вызовут дожди, которые в некоторых регионах будут интенсивными", – предупреждает эксперт.
Погода 9 мая
Столбики термометров на западе страны покажут +17°...+22°. Днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
На севере местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Днем +18…+23 °С.
В центральных регионах Украины без существенных осадков. Днем температура будет колебаться в диапазоне +20…+25 °С.
На юге будет без существенных осадков в течение всех суток. Воздух прогреется до +20…+25 °С, а вдоль побережья морей будет прохладнее, +13…+18 °С.
На востоке Украины 9 мая будет переменная облачность, без осадков. Днем будет очень тепло, +23…+28 °С, а в Луганской области нагреется до +30 °С.
Погода 10 мая
Ночью на Буковине и в Винницкой области, а днем в Карпатском регионе пройдут дожди, местами возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура ночью +6…+13 °С, днем +15…+20 °С, на Закарпатье до +23 °С.
На севере Украины в воскресенье утром и днем пройдут дожди, местами значительные. В Сумской области возможны грозы. Температура ночью +9…+14 °С, днем +16…+21 °С, а в Сумской области до +23 °С.
В центральных регионах Украины 10 мая будет преобладать облачная и дождливая погода. В Черкасской и Кировоградской областях местами ожидаются значительные осадки. В Днепропетровской области днем возможны отдельные грозы. Ночью термометры покажут +10…+15 °С, днем +17…+22 °С, а в Днепропетровской области +22…+27 °С.
На юге Украины будет нестабильная погода. В Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные дожди, возможны грозы. Температура ночью +8...+13 °С, днем +16...+21 °С, в Херсонской и Запорожской областях +21...+26 °С.
На востоке ночью не будет существенных осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы. Столбики термометров покажут +9…+14 °С в темное время суток, а днем воздух прогреется до летних +24…+29 °С.
Погода в Киеве
Ранее о похолодании предупредила синоптик Наталья Диденко. В частности, в Киеве 9 мая еще будет 20-градусная теплота, а в воскресенье ощутимо похолодает до +12...+14 градусов.