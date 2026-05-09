По словам экспертов, многие крупные животные зимой впадают в состояние "торпора" и могут обходиться без пищи более 100 дней.

Животные выработали самые разные способы выживания зимой. Одни мигрируют в теплые края, другие приспосабливаются к холоду – например, обрастают более густой шерстью. А что делают медведи, знает каждый по детским сказкам – они якобы засыпают до самого лета. Но так ли это на самом деле?

О том, сколько спят медведи зимой и насколько это вообще правда, рассказали эксперты из National Forests.

Сколько времени спит медведь зимой – ответ ученых

Спячка – это особое, контролируемое состояние организма, которое помогает экономить энергию и переживать неблагоприятные условия. В этот период у животных снижается температура тела, замедляются дыхание, пульс и обмен веществ. При этом длительность спячки зависит от вида и может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Например, у бурундуков пульс может снижаться примерно с 350 до 4 ударов в минуту. При этом они не спят непрерывно: каждые несколько дней они просыпаются, чтобы поесть припасенную еду и поддержать силы.

Сколько длится спячка у медведей

Впрочем, многие животные, которых раньше считали "спящими", на самом деле впадают в так называемый торпор – это менее глубокое и чаще короткое состояние покоя, что-то вроде "медитации". Оно тоже сопровождается снижением температуры тела и замедлением процессов в организме, но выражено слабее.

К таким видам относятся и медведи: температура тела у них падает несильно, зато они могут провести в таком состоянии более 100 дней без еды и воды, перерабатывая продукты обмена в полезные вещества.

Как медведи могут спать всю зиму – физиология торпора

С тем, почему медведь спит зимой, вопросов быть не должно – пищи в это время почти нет, а добывать ее в холоде и снегу становится слишком сложно и энергозатратно.

При этом главное отличие торпора от реального сна в том, что животное может быстро проснуться, если, например, возникнет опасность. Такое пробуждение требует энергии и сопровождается активными сокращениями мышц, но эти траты окупаются общей экономией ресурсов. Самки медведей, например, просыпаются из торпора, чтобы родить детенышей.

Спят ли медведи летом

Это состояние эволюционно сформировалось как адаптация именно к неблагоприятным зимним условиям, но медведи могут впадать в торпор и в другие времена года – прежде всего при недостатке пищи или резком снижении температуры. Поэтому, например, известны случаи, когда медведей находили в состоянии торпора в местах, где условия среды были ухудшены в результате деятельности человека.

При этом выбор стратегии выживания сильно зависит от размера животного: мелкие виды чаще впадают в настоящую спячку, а крупные склонны к торпору. К тем, кто по-настоящему "спит", относятся многие грызуны, а также некоторые змеи, летучие мыши и насекомые. Тогда как медведи, еноты и скунсы используют именно торпор как основной способ пережить зиму.

