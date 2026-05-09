Около Чернобыля масштабный пожар: самая сложная ситуация на берегу Припяти

Огонь распространился из-за сильных порывов ветра.

Масштабный лесной пожар, начавшийся на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, 9 мая распространился еще больше, самая сложная ситуация, в том числе на левом берегу Припяти. Об этом сообщили в заповеднике.

Согласно сообщению, сегодня, по состоянию на 10:00, пожар охватил территории Опачицкого, Теремцевского, Паришевского природоохранных научно-исследовательских отделений (ПНДВ) и Корогодского лесничества. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 1200 га.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается в отдельных кварталах Опачицкого ПНДВ, а также на левом берегу реки Припять. Основные силы и техника сосредоточены на ликвидации открытого огня в Опачицком и Теремцевском ПНДВ.

"Также наблюдается незначительное горение в Корогодском лесничестве. Из-за сильных порывов ветра произошел переход верхового пожара из Теремцевского ПНДВ в Паришевский ПНДВ, что привело к увеличению площади возгорания на левом берегу реки Припять", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на некоторых участках тушение не проводится из-за минной опасности.

Всего к ликвидации пожара привлечено 367 человек личного состава и 84 единицы техники. Ситуация остается сложной, работы продолжаются непрерывно.

В то же время радиационный фон в районе пожара в пределах нормы – от 0,19 до 0,35 мкЗв/ч.

Как писал УНИАН, 8 мая стало известно, что в Киевской области, в зоне отчуждения, стремительно распространяется масштабный лесной пожар, ситуацию осложняют ветер и сухая погода. Из-за порывов ветра огонь стремительно распространился по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара составила более 1100 га.

Впоследствии стало известно, что пожар начался из-за падения БПЛА. Это произошло на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения общезоологического заказника общегосударственного значения "Чернобыльский специальный".

