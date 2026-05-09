9 мая почти всю Украину накроют дожди с грозами

Только на юге страны будет сухо.

В субботу, 9 мая, украинцев ждет дождливая погода. Практически по всей стране, за исключением юга, местами пройдут дожди и грозы. На западе будет свежее всего, +15°...+19°, а на востоке еще задержится летнее тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет прохладнее всего. Тут столбики термометров покажут +15°...+19°. Исключение - Закарпатская область, где воздух прогреется до +22°...+24°. В течение дня ожидаются дожди, возможны грозы.

Жителей северных областей сегодня также ждет облачная погода с прояснениями и дождями. Тут термометры покажут +19°...+24°.

Видео дня

На востоке Украины суббота будет очень теплой, но с периодическими дождями. Воздух прогреется до +23°...+27°.

В центральной части Украины воздух прогреется до +19°...+24°. Тут также местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

На юге Украины суббота будет сухой и теплой. Ожидается переменная облачность с температурой в пределах +22°...+24°.

Какой праздник 9 мая, приметы погоды

9 мая в церковном календаре - день переноса мощей Николая Чудотворца. По приметам, если день ясный и солнечный, то лето будет теплым и с хорошим урожаем. Если 9 мая идет дождь, то и весь май будет дождливый.

Вас также могут заинтересовать новости: