В Украину возвращается типичная весна: синоптики рассказали, как изменится погода

В ближайшие дни погода будет меняться по всей стране.

После довольно жаркой майской недели Украина сейчас возвращается к более типичной весенней погоде с дождями и более свежим воздухом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"9-11 мая погода в Украине будет очень разнообразной как по территории, так и по датам", – говорят синоптики.

Также 9 мая атмосферный фронт, пришедший с запада, принесет в большинство северных и центральных областей, а также на востоке страны и в Карпатском регионе кратковременный дождь и грозу, однако лишь местами.

10 мая в Украине будет действовать еще один атмосферный фронт. Он принесет уже больше дождей: в Винницкой, Черкасской, Киевской, а днем и в Полтавской и Сумской областях местами пройдут значительные дожди.

11 мая в большинстве областей уже ожидается погода без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке страны, а днем и в Карпатском регионе пройдут кратковременные дожди и грозы.

В ближайшие дни в Украину будет поступать прохладный воздух с северо-запада. Ночью температура ощутимо снизится, особенно 11 мая, днем жара тоже повсеместно спадет.

В субботу, 9 мая, в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве северных, центральных областей, а также на востоке страны и в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Ветер будет 5-10 м/с, а температура в большинстве областей +20°...+25°. Только на западе страны будет прохладнее, +13°...+18°.

