Раз и навсегда: вот как точно определить, созрел ли авокадо

Авокадо часто оказывается либо слишком твёрдым, либо уже испорченным внутри. Рассказываем, как быстро определить степень зрелости плода по цвету, мягкости и состоянию плодоножки.

Авокадо считается одним из самых капризных фруктов. Даже красивый плод снаружи может оказаться коричневым внутри или, наоборот, слишком жёстким. Всё потому, что авокадо не дозревает на дереве, а становится мягким уже после сбора, пишет Parade.

Есть несколько простых признаков, как выбрать спелый авокадо.

Для начала проверьте плодоножку. Перед покупкой слегка подденьте маленький "хвостик" сверху:

Видео дня

если под ним коричневый цвет, то авокадо, скорее всего, уже испорчен;

если мякоть под плодоножкой зелёная, то плод спелый и готов к употреблению.

Обратите внимание на цвет. Тёмная кожура часто говорит о зрелости, но ориентироваться только на неё не стоит. Также важно проверить поверхность: большие вмятины могут указывать на повреждение мякоти.

Осторожно сожмите плод. Держите авокадо в ладони и слегка нажмите пальцами, не продавливая кожуру.

Если плод совсем не поддаётся нажатию, он ещё не созрел. Обычно ему нужно еще 4–5 дней при комнатной температуре.

Если авокадо слегка мягкий, но всё ещё плотный внутри. Такой плод дозреет за 1–2 дня.

Если плод мягко пружинит при нажатии, но не превращается в кашу. Именно такой авокадо подходит для тостов, салатов и гуакамоле.

Если фрукт слишком мягкий, имеет вмятины, неприятный запах или коричневую мякоть - он уже испортился.

Что делать с переспелым авокадо?

Издание советует, если плод ещё не пахнет плохо, его можно размять и использовать как натуральную маску для лица.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что делать, если авокадо не созрел.

Вас также могут заинтересовать новости: