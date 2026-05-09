На парад в Москве впервые вывели северокорейцев: они прошли отдельной колонной (видео)

В параде, который состоялся на Красной площади Москвы 9 мая, впервые приняли участие военные Северной Кореи. Они прошли отдельной колонной. Об этом сообщает Astra.

"На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Чхэ Юн Уна. Бойцы Корейской народной армии бок о бок с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от "неонацистских захватчиков", проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу", - сказал диктор, комментировавший парад.

Как отметила The Moscow Times, в этом году парад в Москве длился всего 45 минут и стал одним из самых коротких в истории.

"Он оказался почти вдвое короче юбилейного парада-2025, который длился около 1,5 часа. В 2024 году парад длился чуть больше 50 минут: трансляция началась в 10:00 мск и завершилась около 10:52. Только в 2023 году парад был сопоставим с нынешним: он длился около 47 минут", – пишет издание.

Кроме того, как отмечается, впервые за 19 лет парад в Москве провели без военной техники.

"Демонстрацию оружия в трансляции парада заменили видеокадрами: зрителям показали ролик с демонстрацией дронов и ядерного оружия. В нем были показаны "образцы новейшей российской техники", в частности беспилотники, а также атомные подводные лодки "Архангельск" и "Князь Владимир", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ о разрешении провести парад в Москве. Документ четко определил временные и пространственные рамки для парада: с 10 часов утра по киевскому времени и строго в пределах Красной площади. Также в указе приводятся точные географические координаты территории, где россияне будут проводить мероприятие.

Издание CNN отметило, что это самый скромный парад за всю историю. На фоне атак беспилотников, усиленных мер безопасности и войны против Украины Москва отказалась от традиционной масштабной демонстрации техники и ограничила доступ иностранных журналистов. По словам профессора российской политики Королевского колледжа Лондона Сэма Грина, такой осторожный формат "не в характере" российского правителя.

Politico писало, что военный парад в Москве стал для диктатора Владимира Путина главным испытанием. Ведь за более чем двадцать лет у власти российский правитель стремился превратить "парад Победы" в праздник будущей военной славы и глобального влияния, однако нынешние торжества лишь подчеркнули его неспособность выполнить эти обещания.

