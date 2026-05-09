В Одессе похолодает до +16°: названа точная дата, когда температура снизится (график)

В целом погода в городе в ближайшие дни будет нестабильной, с периодическими осадками и колебаниями температуры.

Погода в Одессе в ближайшие дни будет нестабильной. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов прогнозируется нестабильная погода с неравномерным распределением температуры воздуха и осадков", – объясняют синоптики.

Местами пройдут дожди. Ветер будет умеренный. В ночные и утренние часы возможны туманы.

Видео дня

Температура ночью +7°...+12°, днем воздух будет прогреваться до +20°...+25°, в прибрежной зоне будет +15°...+17°. Постепенно температура будет снижаться и уже 12-13 мая в Одессе ожидается +16°...+17°.

Синоптики также прогнозируют легкое волнение и безопасные уровни моря. Температура морской воды +11°...+12°.

9 мая в Одесской области будет облачно с прояснениями. Местами по области пройдет небольшой дождь. Утром местами слабый туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +20°...+25°, в прибрежной зоне +15°...+17°.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Стрелки термометров покажут сдержанные +15°...+17°. Температура морской воды +11°...+12°.

Вас также могут заинтересовать новости: