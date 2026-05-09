Во Львове неожиданно потеплеет сразу на 7 градусов, но есть нюанс (график)

Потепление продлится всего один день.

В ближайшие дни погода во Львове будет прохладной с периодическими осадками. В начале новой рабочей недели ожидается заметное потепление, но оно продлится всего один день. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

Синоптики говорят, что выходные на Львовщине пройдут под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидаются местами небольшие кратковременные дожди преимущественно во второй половине дня 9 и 11 мая.

В ночные и утренние часы возможен туман, что приведет к ухудшению видимости на дорогах. Ветер переменного направления, слабый до умеренного. Температура ночью будет подниматься до +8° тепла, а днем колебаться от +14°...+19° до +20°...+25°.

Во Львове самым теплым будет понедельник, 11 мая, когда столбики термометров поднимутся до +23°. Однако уже на следующий день в городе ожидается максимум +16°.

Погода во Львове 9 мая – прогноз на сегодня

По Львовской области в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман. Ветер северный, 3 – 8 м/с. Столбики термометров днем покажут +14°...+19°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Только ночью и утром ожидается туман. Ветер северный, 3–8 м/с. Днем воздух максимально прогреется до +16°...+18°.

Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

