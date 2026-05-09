'Параноя на каждом шагу': Россия проведет самый скромный парад за всю историю, – CNN

Аналитики отмечают, что ограниченный формат этого года сакрального мероприятия совершенно не соответствует "характеру" российского диктатора.

Российский парад к 9 мая, который годами был символом военной мощи Кремля, в этом году пройдет в значительно более скромном формате. На фоне атак беспилотников, усиленных мер безопасности и войны против Украины Москва отказалась от традиционной масштабной демонстрации техники и ограничила доступ иностранных журналистов, пишет CNN.

По данным Министерства обороны РФ, парад на Красной площади состоится без показа тяжелой военной техники из-за "текущей оперативной ситуации".

В последние месяцы Украина усилила удары дронами по российской территории, в частности по нефтебазам и военным объектам. Накануне празднований беспилотник попал в жилой дом в западной части Москвы.

Видео дня

На фоне угроз в столице РФ усилили меры безопасности – в городе заметили развернутые системы ПВО, а мобильные операторы предупредили о возможных ограничениях интернета и связи.

"Путин любит выглядеть так, будто он контролирует ситуацию, и хочет, чтобы российское государство выглядело сильным, а это не тот сигнал, который он посылает", – заявил профессор российской политики Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.

По его словам, такой осторожный формат парада "не в характере" российского правителя.

Иностранным журналистам закрыли доступ

Из-за усиления мер безопасности Кремль также ограничил доступ международной прессы к параду. Части журналистов, которые уже имели аккредитацию, в последний момент сообщили, что они не смогут присутствовать на мероприятии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг отмену аккредитаций, однако признал, что формат мероприятия в этом году сокращен:

"В этом году, поскольку вся церемония несколько ограничена, количество допущенных журналистов также ограничено".

В то же время CNN сообщает, что аккредитованным журналистам канала запретили присутствовать на параде, объяснив это тем, что в этом году будут работать только "ведущие вещатели".

На парад приедет меньше союзников Путина

В отличие от прошлых лет, список иностранных гостей в этом году значительно скромнее. Среди подтвержденных участников – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, король Малайзии султан Ибрагим Искандар и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также прибыл в Москву для встречи с Путиным, но заявил, что не будет участвовать в самом параде.

Москва готовится к перемирию и обмену пленными

Накануне 9 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали трехдневное прекращение огня с 9 по 11 мая. Кремль и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили договоренность, в частности о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – сказал Зеленский.

Несмотря на это, Украина и Россия уже успели обвинить друг друга в нарушении предыдущих договоренностей о прекращении огня.

В самой России растет усталость от войны

На фоне экономических проблем и ограничений в России все больше жителей открыто говорят об усталости от войны.

"Уже пора. Люди умирают, финансы исчезают, и вводятся всевозможные ограничения", – сказал житель Москвы Михаил.

Профессор международных отношений Нина Хрущева считает, что Кремль все больше боится угроз безопасности:

"Параноя царит на каждом шагу".

По ее словам, Путина серьезно беспокоят постоянные атаки дронов и международные примеры нападений на политических лидеров.

Даже среди сторонников российской символики все чаще звучат призывы к завершению войны.

"Страдают люди. Война – это плохо для всех", – сказала жительница оккупированного Новоазовска Галина.

9 мая – последние новости

Россия опасается, что Украина сможет сорвать парад в Москве, поэтому Кремль пригрозил нанести "в ответ массированный ракетный удар" по Киеву.

Аналитики ISW отметили, что угрозы Кремля в адрес Украины ответить в случае срыва парада отражают осознание российским диктатором Владимиром Путиным того, что он не может надежно защитить Москву и другие глубокие тыловые районы от украинских ударов.

На фоне этих новостей Украина и РФ согласились на перемирие. Президент США Дональд Трамп способствовал заключению этого соглашения, которое предусматривает обмен пленными. Но предыдущие подобные соглашения о прекращении огня быстро срывались.

Вас также могут заинтересовать новости: