Проливные дожди и похолодание накроют Киев: названа точная дата, когда погода испортится

Погода в Киеве в период с 9 по 13 мая будет очень разнообразной: с осадками и скачками температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Наконец-то ожидаем дожди с грозами, неравномерно распределенные по интенсивности, продолжительности и территории, что в целом характерно для них в теплый период года", – говорят синоптики.

По их данным, самые обильные дожди ожидаются в Киевской области в воскресенье, 10 мая. В то же время 11 мая и ночью 12 мая осадков не ожидается.

Вместе с дождями в столице ожидается и похолодание с летней жары до весенней прохлады. В частности, ночью 11 мая по области ожидается всего +3°...+8°.

"В столице тоже ожидаются кратковременные дожди (больше всего их 10 мая), прохладные ночи, умеренно теплые дни", – говорят синоптики.

По прогнозу, холоднее всего в столице будет 10 мая, когда температура упадет до +14°. Однако уже в следующие дни температура повысится до более приятных +19°...+20°.

Погода в Киеве 9 мая

В субботу в Киевской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, по области – гроза. Ветер сегодня будет юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области будет от +20° до +25°, а в Киеве ожидается +21°...+23°.

