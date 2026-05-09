Ирак открыл крупнейшее за последние годы месторождение нефти: туда уже пришел Китай

Ирак объявил об открытии крупного нефтяного месторождения в южной провинции Наджаф в 180 километрах от Багдада, недалеко от границы с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Euronews.

Открытие называют одним из важнейших в иракском энергетическом секторе за последние годы. По предварительным оценкам, запасы одного из разведочных участков превышают 8,8 млрд баррелей сырой нефти.

Китайская компания ZhenHua Oil через свою дочернюю компанию Qurnain Petroleum Limited является главным оператором работ по разведочному бурению и сейсмической разведке в регионе в партнерстве с иракской стороной.

ZhenHua Oil представила план быстрых инвестиций, направленный на ускорение разработки месторождения и скорейший его коммерческий запуск.

Ирак как производитель и экспортер нефти

По данным Управления энергетической информации США (EIA), Ирак занимает пятое место в мире по объему подтвержденных запасов нефти, которые оцениваются в 145 миллиардов баррелей. Это составляет около 17% от общих запасов Ближнего Востока и примерно 9% мировых запасов.

До начала войны президента США Трампа в соседнем Иране добыча Ирака составляла около 4,5 млн баррелей нефти в день, что делало его третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Багдад экспортировал около 3,5 млн баррелей в день, из которых около 90% проходило через Ормузский пролив.

Из-за войны Трампа экспорт нефти из Ирака упал в марте до 18,6 млн баррелей, принеся доход в размере 1,96 млрд долларов. По сравнению с февралем снижение доходов составило примерно 71%. Тогда Ирак экспортировал более 99 млн баррелей и заработал 6,81 млрд долларов.

В настоящее время Багдад работает над ускорением стратегического проекта строительства нефтепровода в западном направлении, который соединит южную провинцию Басра с городом Хадита в провинции Анбар вблизи сирийской границы, с плановой экспортной мощностью 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Блокировка Ормузского пролива – последние новости

Согласно анализу ЦРУ, Иран может выдержать морскую блокаду США по крайней мере в течение трех месяцев, пока его экономическое положение не станет критическим. Срок может стать значительно длиннее, если страна наладит стабильные поставки нефти на экспорт через Центральную Азию.

У остального мира этого времени в запасе нет. По оценкам аналитиков, уже к концу мая глобальные запасы нефти будут исчерпаны.

