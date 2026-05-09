Мы приближаемся к цели: Трамп сделал заявление о перемирии между Украиной и РФ

Глава белого дома выразил надежду, что 3-дневное продлится дольше намеченного.

Президент США Дональд Трамп способствовал заключению соглашения о перемирии, которое включает обмен пленными. Но предыдущие подобные соглашения о прекращении огня быстро срывались.

Как пишет Politico, Трамп заявил, что Украина и РФ договорились о трехдневном прекращении огня и обмене пленными при посредничестве США, что стало очередным поворотом в многолетней войне.

В соцсети глава Белого дома детализировал, что временное прекращение огня продлится с субботы по понедельник, чтобы облегчить проведение обмена 2000 российских и украинских военнопленных.

При этом Трамп выразил надежду, что временное перемирие продлится дольше, чем намечено и станет шагом, который приведет к окончательному завершению войны.

"Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это (война - ред.) остановилось", - сказал он журналистам.

"Переговоры о прекращении этой войны - крупнейшей со времен Второй мировой, продолжаются, и мы с каждым днем ​​приближаемся к цели", - утверждает Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что просьба о прекращении огня исходила от него, а это, как отметило издание, свидетельствует о сохраняющемся влиянии президента на войну, даже несмотря на то, что он еще не достиг постоянного соглашения о прекращении войны, которого давно хотел.

Парад в Москве

Россия пригрозила нанести "ответный, массированный ракетный удар" по Киеву, если Украина ударит по Москве во время сегодняшнего парада.

Вчера в ISW отметили, что угрозы Кремля в адрес Украины ответить в случае срыва парада отражают осознание российским диктатором Владимиром Путиным того, что он не может надежно защитить Москву и другие глубокие тыловые районы от украинских ударов

