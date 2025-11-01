Журналисты составили список лучших Android-смартфонов в 2025 году

В топ вошли устройства из разных ценовых сегментов.

В 2025 году вышло столько новых Android-смартфонов, что выбрать "тот самый" стало сложно. Флагманы дорожают, середняки становятся лучше, и даже бюджетники теперь щеголяют ИИ-функциями.

Чтобы не запутаться во всём этом многообразии, издание Tom’s Guide составило свежий рейтинг лучших Android-смартфонов 2025 года. В нём устройства, которые выделяются по камерам, производительности, автономности и функциональности.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Главный флагман Samsung получил чип Snapdragon 8 Elite, мощный ИИ-движок Galaxy AI и улучшенный ProVisual Engine, который делает фото естественнее. Заряд держится долго, а S Pen хоть и лишился Bluetooth, но стал точнее.

Google Pixel 10 Pro XL

Google попробовал превратить смартфон в полноценного ассистента. В Pixel 10 Pro XL интегрирован новый Magic Cue и голосовое редактирование фото через Ask Photos. Экран на 2550 нит, 100-кратный зум и двойная камера с улучшенным HDR делают его самым технологичным Android-флагманом. Цена выросла, но и возможностей стало вдвое больше.

OnePlus 13

Смартфон делает ставку на скорость и автономность. OnePlus 13 заряжается до 90% за полчаса, а батарея на 6000 мАч легко переживает день активной работы. Камера подтянулась до уровня флагманов, экран адаптируется под освещение и остаётся читаемым на солнце. Еще из плюсов - стабильная прошивка и традиционно чистый интерфейс.

Google Pixel 9a

Средний класс с премиум-начинкой. За 20 тысяч гривень пользователь получает отличную камеру на 48 Мп, мощный Tensor G4 и полноценный ночной режим. Снимки в тёмное время суток и портреты на уровне старших моделей.

Nothing Phone 3a Pro

Компания Nothing остаётся верна дизайну и минимализму. 3a Pro выделяется неоновой подсветкой Glyph, 3-кратным оптическим зумом и временем автономной работы до 14,5 часов. За 15 тысяч гривень смартфон предлагает стиль, стабильную производительность и неплохую камеру.

Ранее эксперты назвали топ-5 телефонов на рынке стоимостью до $200. Эти устройства предлагают современный дизайн, быстрый экран, плавную ОС и даже поддержку 5G, при этом не экономя на качестве.

