Время найти для банковских карт и Bluetooth-устройств новое место.

На перебои в работе Wi-Fi-сети может влиять множество различных факторов и предметов. Некоторые из них могут вызывать сбои в работе самого роутера, в то время как другие – на работу устройств, находящихся поблизости.

В данной заметке расскажем, какую технику и предметы категорически нельзя оставлять рядом с роутером. И рекомендуем сразу же проверить, нет ли у вас таких.

Какие вещи нельзя оставлять рядом с роутером

Как известно, любая электроника генерирует электромагнитный шум, который оказывает влияние на работу сетей Wi-Fi и и мешает работе роутера. В "нет-нет" список входят:

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холодильники,

микроволновые печи и радионяни

беспроводные камеры и Bluetooth-устройства,

накопители с USB,

карты с магнитной полосой, ключи-магниты.

Приведем пример: компрессорная установка холодильника генерирует электромагнитное поле, которое достигает своего пика в момент его запуска, чем может влиять на раздачу интернета. А если переместить роутер поближе к своему рабочему месту, где стоит компьютер, то девайс наверняка будет мешать работе Bluetooth-устройствам, таким, как беспроводная клавиатура или мышь.

Также крайне нежелательно размещать Wi-Fi-роутеры рядом с зеркалами. Это связано с тем, что зеркала, в зависимости от расположения, могут отражать сигнал или блокировать его. Например, сигнал от роутера, расположенного за дверцей шкафа-купе с висящим на нем зеркалом, будет экранироваться.

Если роутер стоит на столе в прихожей, необходимо убрать с него банковские и скидочные карт. Проблема заключается в магнитной полосе – навредить роутеру они конечно не смогут, зато могут легко прийти в негодность сами, причем порой достаточно несколько часов нахождения рядом с роутером.

И последнее, но не менее важное предостережение – держите роутер подальше от аквариума. Во-первых, резервуар с рыбами создает повышенную влажность, во-вторых, вода препятствует прохождению радиоволн, которое будет влиять на раздачу интернета.

К слову, ранее в этом месяце стало известно об утверждении нового стандарта беспроводной оптической связи Li-Fi, который в 100 раз быстрее привычного Wi-Fi. Первые гаджеты с поддержкой Li-Fi должны появиться уже в следующем году.

В то же время УНИАН делился лайфхаком, как быстро зарядить телефон и не "убить" батарею. Для этого достаточно на своем устройстве активировать функцию, которая была там с самого ее начала.

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