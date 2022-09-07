Генеральный директор Apple Тим Кук назвал iPhone 14 Pro и Pro Max "самой инновационной профессиональной линейкой".

Apple официально анонсировала iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, получившие самое значительное изменение дизайна с момента выпуска iPhone X в 2017 году и особую "начинку" – значительно лучше, чем у других iPhone 14.

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал iPhone 14 Pro и Pro Max "самой инновационной профессиональной линейкой".

Главное визуальное отличие iPhone 14 Pro и 14 Pro Max с диагональю 6,1 и 6,7 дюймов соответственно – новый вырез в форме таблетки, который заменяет выемку, прозванную "челкой".

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Apple переместила датчик приближения за дисплей, и теперь уведомления будут всплывать из выемки в анимации. Apple называет эту систему Dynamic Island. Уведомления и оповещения будут перемещаться по выемке в форме таблетки.

"Таблетка" размещает компоненты Face ID и второй круглый вырез для фронтальной камеры.

И iPhone 14 Pro, и 14 Pro Max обзаведутся долгожданной функцией Always On Display, которая повсеместно встречается в Android-смартфонах. Другими словами, экран, даже будучи заблокированным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас это происходит в Apple Watch — при этом потребляя минимальное количество энергии.

Также Pro-модели iPhone 14 оснастят матрицами LTPO OLED, которые "учат" экраны менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Базовые iPhone 14 останутся с экранами 60 Гц.

Каждое поколение номерных iPhone выходит с новым, более быстрым чипом. Однако на этот раз обычные iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут оснащены старым чипом A15, тогда как Pro и Pro Max – свежим A16. При его разработке Apple сосредоточилась на энергоэффективности, дисплее и камере. Шестиядерный ЦП включает в себя два высокопроизводительных ядра, которые потребляют на 20% меньше энергии, и четыре эффективных ядра – таких же, как используют треть чипов конкурентов Apple.

12 Мп модуль главной камеры заменили на 48 Мп сенсор, что позволит снимать видео в 8К. Достанется такой апдейт также только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Новая основная камера в два раза лучше фотографирует при слабом освещении, используя четырехпиксельный сенсор с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм.

Вспышка в системе камер iPhone 14 также была переработана, теперь она стала вдвое ярче и реагирует на фокусное расстояние.

Кинематографический режим моделей iPhone 14 Pro теперь поддерживает разрешение 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 24 кадра в секунду.

Новые "прошки" также получили новое цветовое оформление – темно-фиолетовый.

iPhone 14 Pro будет стоить 999 долларов, а iPhone 14 Pro — 1099 долларов. Оба будут доступны для предзаказа 9 сентября и поступят в продажу 13 сентября. Удивительно, но цены не выросли — ранее инсайдеры намекали, что новинки выростут в цене на 100 долларов.

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