Доллар растет на мировых рынках

Доллар растет второй день подряд. Американская валюта игнорирует рыночные прогнозы, которые предполагают примерно три снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в этом году.

Издание Bloomberg пишет, что рынки оценивают снижение ставок ФРС до конца года примерно на 64 базисных пункта. Некоторые стратеги считают, что это чрезмерно, поскольку три снижения могут быть больше, чем ожидается, что делает рынок уязвимым для восстановления доллара.

В связи с закрытием американских рынков 16 февраля и отсутствием значимых событий в календаре до публикации данных ФРС США и информации по личным потребительским расходам в пятницу, у инвесторов появилась возможность перебалансировать портфели без явного макроэкономического катализатора.

Валютный аналитик Йенс Наэрвиг Педерсен ожидает, что ФРС снизит ставки в июне и сентябре, а затем удержит их в диапазоне 3,00-3,25% до 2027 года.

Геополитические риски также вновь в центре внимания, поскольку приближается очередной раунд переговоров по ядерной программе между США и Ираном, а президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает будущую продажу оружия Тайваню с президентом Китая Си Цзиньпином.

Курс доллара в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 15 копеек и составляет 51,65 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек и составляет 43,39 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составляет 51,55 гривни за евро.

