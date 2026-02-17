Алина Гросу честно ответила, когда покажет своего мужа

Артистка постоянно скрывает лицо избранника в сети.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно сообщила о своей беременности, заговорила об отце будущего ребенка и о том, когда покажет его лицо.

Не секрет, что артистка в 2024 году во второй раз официально вышла замуж, однако скрывает его от публики. В сети поговаривают, что это может быть актер Роман Полянский, с которым Гросу встречалась еще до начала полномасштабного вторжения. Поклонники уверены, что пара снова вместе. Но певица официально ни подтверждает, ни опровергает эти предположения, сохраняя интригу.

"Да что мне его показывать? Я что, должна его сватать? У него нет соцсетей и я уважаю его выбор. Мы с ним не прячемся в жизни, на улицах нас постоянно видят вместе. Но пока что на своей странице я хочу, чтобы все осталось, как есть", - подчеркнула Алина в своем Instagram.

Гросу также добавила, что ее муж имеет музыкальное образование и часто помогает ей при написании новых композиций.

"Он играет на музыкальных инструментах и у него кайфовый тембр голоса. Когда я пишу песни, то прошу его подобрать мне гармонию на гитаре. В нашем доме много музыкальных инструментов и он часто по вечерам играет и поет", - отметила исполнительница.

