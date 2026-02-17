Ирина Билык удивила фанатов кардинально новым образом (видео)

Артистка дополнила его черной лакированной курткой.

Украинская певица и композитор Ирина Билык поразила подписчиков смелым изменением образа - однако лишь временным.

Над новым стилем 55-летней артистки работал известный визажист и блогер Егор Андрюшин. Парень опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором Билык предстает в стильном и дерзком образе. В ролике звучит ее песня "Божевільна".

Короткая текстурированная пикси-стрижка платинового блонда выглядит легко и небрежно, но в то же время очень продуманно, добавляя певице характера и динамики. В макияже сделали акцент на глазах, подчеркнув ее глубокий и пронзительный взгляд. Подписчики Ирины Билык и Егора Андрюшина высоко оценили работу:

"Ира как будто создана для перевоплощений. Красавица наша".

"Очень похожи".

"Дива, красавица, легенда!".

"Ирина Билык невероятна".

"Как брат и сестра, очень похожи".

"Она всегда очень красивая".

Напомним, недавно певица Алина Гросу, которая сейчас беременна первенцем, призналась, что скрывала от Ирины Билык пол своего ребенка. Артистка объяснила это тем, что ее звездная крестная была уверена, что она ждет девочку, а вот УЗИ показало, что Алина родит сына.

