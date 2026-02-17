Дом площадью более 300 квадратных метров на матерь: что во время войны купил заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Ильчишин

Значительная часть его активов оформлена на родственников.

Во время полномасштабной войны имущественное положение заместителя председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Ильчишина и членов его семьи существенно выросло, что контрастирует с общей экономической ситуацией в стране. Об этом свидетельствуют данные декларации чиновника и информация из открытых источников, пишут Украинские новости.

В частности, в апреле 2023 года чиновник приобрел апартаменты площадью 36,2 кв. м в селе Поляница, одном из самых дорогих туристических направлений Ивано-Франковской области, задекларировав их стоимость в 247 427 грн. Впрочем, ценовая политика на рынке подобной недвижимости значительно выше, чем указанная Ильчишиным.

"Квадратный метр в Полянице стартует от 2 500 долларов США и может достигать 6 500 долларов. При таких расценках реальная стоимость этих апартаментов может достигать миллионов гривен. Так, в открытой продаже сейчас можно найти апартаменты с подобной площадью, которые стоят в 15-30 раз выше, чем чиновник указал в декларации. Даже при инвестировании на уровне котлована в то время были значительно выше цены", - отмечается в расследовании.

Видео дня

Кроме того, значительная часть активов оформлена на родственников. Мать 50-летнего чиновника в 2024 году стала владелицей дома площадью 342 кв. м, а также земельного участка более 700 кв. м, тогда как сын Ильчишина еще в 2022 году приобрел квартиру в Ивано-Франковске.

"Владелицей дома площадью 342 кв. м пенсионерка стала в 2024 году. Стоимость дома в декларации не указана, однако на портале DOM.ria.com цены на дома подобной площади в этом селе стартуют от 120 000 долларов. В 2023 году пенсионерка также приобрела земельный участок площадью 709 кв. м стоимостью более 384 тысяч гривен, а должностному лицу предоставила право пользования. Ранее, в 2022 году, сын Ильчишина Максим улучшил имущественное положение семьи, став владельцем квартиры в Ивано-Франковске", - отмечают авторы.

Во время войны семья также расширила автопарк: сожительница Ильчишина стала владелицей нескольких мотоциклов и автомобиля Mercedes-Benz GLE 350D 2017 года выпуска, которым пользуется сам чиновник, а сын приобрел еще два легковых автомобиля.

"В октябре 2024 года на Юлию Хрептик оформлен автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2017 года выпуска, которым, согласно декларации, пользуется сам чиновник. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке в 2026 году составляет 35-55 тысяч долларов в зависимости от состояния и пробега. Сын Ильчишина, Максим, также приобрел во время войны два автомобиля - Ford Focus 2010 года выпуска и Kia Ceed 2011 года выпуска", - говорится в расследовании.

Согласно декларации за 2024 год, Ильчишин задекларировал сотни тысяч гривен наличными и почти миллион гривен на счетах, тогда как его сожительница указала значительно большие сбережения в гривнах, долларах и евро.

В то же время чиновник ранее уже оказывался в центре публичных скандалов, в частности подпадал под действие закона о люстрации как бывший высокопоставленный чиновник милиции времен беглого президента Виктора Януковича, однако впоследствии был восстановлен в должности по решению суда с компенсацией заработка за время вынужденного прогула.

Вас также могут заинтересовать новости: