Популярная украинская певица со сцены анонсировала новый декрет (видео)

Артистка хотела бы забеременеть во второй раз.

40-летняя украинская певица, теле- и радиоведущая Ольга Цыбульская заявила, что хотела бы родить еще одного ребенка.

Как передает "Сцена событий", признание о планировании второй беременности прозвучало во время одного из последних концертов артистки. Цыбульская со сцены обратилась к поклонникам со словами, что загадала себе вторую беременность сразу после большого сольного концерта, который состоится 12 марта в Октябрьском дворце:

"Я себе пообещала, что если получится, то я пойду второй раз в декрет".

Певица пошутила, что уйдет в декрет, если на этом концерте будет полный солд-аут, отметив, что надеется положиться на слушателей в этом вопросе. Зал встретил ее слова бурной реакцией.

Как известно, украинская певица Оля Цыбульская более 20 лет находится в отношениях с бывшим депутатом Радивиловского городского совета Сергеем Грисюком, с которым знакома со школы. Супруги воспитывают сына Нестора, который родился в 2015 году.

