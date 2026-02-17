'Немного просели': эксперт рассказал, как изменились украинские удары по России

Он отметил мощный удар по арсеналу Волгоградской области РФ, где могло находиться 18 тысяч ракет.

Украина в последнее время частично переориентировала свои удары с российских нефтеперерабатывающих заводов на предприятия по производству вооружения. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Павел Нарожный.

"В ударах по НПЗ России мы немного просели - на 15-20%, но в последнее время значительно увеличились удары по военному производству - химические заводы, где производится топливо для крылатых ракет. То есть переключились больше на производство именно вооружения", - сказал аналитик.

Он напомнил об очень мощном ударе по арсеналу Волгоградской области. По его словам, туда прилетали именно украинские ракеты "Фламинго", которые не любит российская пропаганда, рассказывая, что их не существует.

"Очень хороший удар был. Туда летело 15-20 ракет. Сколько долетело сказать трудно. Но факт есть факт, что есть вторичная детонация, они отселяют население и, по неподтвержденным данным, там было до 18 тысяч ракет для систем ПВО. А если у них нет ракет для систем ПВО, то следующие удары дронами или ракетами будут гораздо более успешными, потому что меньше смогут сбивать", - сказал Нарожный.

При этом добавил, что ракеты для ПВО очень сложны в производстве, поскольку там длинный цикл - одна ракета к С-300 или С-400 производится где-то год.

Нарожный подчеркнул, что продолжается производство украинских ракет:

"По "Фламинго" президент сказал, что, к сожалению, был нанесен удар по линии сборки ракет и их пришлось перенести, но поскольку есть удары ими по РФ, то производство продолжается".

При этом отметил, что у Украины есть и другие ракеты, в частности, "Нептун", который более точный. По его словам, темпы производства "Нептуна" оценить трудно, но, вероятно, речь идет о нескольких сотнях ракет в год.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, ночью 17 февраля в результате атаки беспилотников произошел масштабный пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ.

Как отметили в оперативном штабе региона, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ, поврежден резервуар с нефтепродуктами. Отмечается, что площадь пожара - около 700 квадратных метров.

