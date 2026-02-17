Синоптики сообщили, когда в Киеве станет немного теплее (инфографика)

Температура в столице несколько повысится, но усилятся осадки.

В ближайшие дни в Киеве сохранится зимний характер погоды. Во второй половине недели температура несколько повысится, но в то же время усилятся осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 17-21 февраля чаще будет выпадать снег (от небольшого до умеренного), чем будут периоды без него. В целом будет преобладать морозная погода, а 19-21 февраля морозы уже будут слабыми.

"В целом, 17-19 февраля ожидаем значительно более холодную погоду, особенно ночью по области (-12°...-19°), чем в заключительные сутки пятидневки (-7°...-13°)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Видео дня

По данным синоптиков, сначала погоду без существенных осадков будет формировать поле высокого давления и холодный воздух с северных направлений. В дальнейшем на погоду повлияет еще один южный циклон. Он добавит снега, но несколько ослабит морозы, особенно днем.

В Киеве температура будет колебаться в пределах небольшого и умеренного мороза.

"Ощущение дискомфорта будет добавлять колючий ветер северных направлений", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине меняется - что известно

Сегодня в большинстве регионов Украины осадков не прогнозируют, однако уже 18 февраля ситуация изменится: к стране приблизится новый циклон. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферный вихрь придет с Балкан и принесет снегопады, метели и порывистый ветер.

В Киеве также ожидается ухудшение погоды - пройдут осадки, в то же время температура воздуха несколько повысится.

Вас также могут заинтересовать новости: