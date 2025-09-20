К удивлению блогера, руками согнуть смартфон не удалось.

Известный мучитель смартфонов JerryRigEverything устроил проверку iPhone Air – самого тонкого Айфона с толщиной всего 5,6 мм. Несмотря на сомнения в его надежности, устройство продемонстрировало высокую устойчивость к повреждениям.

Перед тем, как попытаться согнуть смартфон, блогер провел ряд стандартных для своего канала тестов:

Поцарапал дисплей – в этом году Apple перешла в iPhone на Ceramic Shield второго поколения, которое действительно сложно поцарапать. По шкале Мооса стекло слегка поцарапалось только на 7-м уровне, при этом сами царапины почти не видно.

Боковые грани, сделанные из полированного титана, легко царапаются обычным лезвием, однако кнопки корпуса показали высокую прочность – в отличие от тонкого Galaxy S25 Edge, извлечь их не удалось.

В тесте на устойчивость к огню iPhone тоже хорошо себя проявил. После огня от зажигалки на дисплее не осталось ни следа.

После этого блогер перешел к главному тесту – он попытался согнуть iPhone Air. К удивлению автора, руками это сделать не удалось. Добиться успеха получилось лишь с помощью подъемного крана на уровне направленного давления в 97 кг – тогда рама смартфона погнулась, а стекло на экране лопнуло. Задняя панель при этом осталась в порядке.

Итог: в обычной жизни погнуть iPhone Air вряд ли получится.

Обозреватели восхищаются ультратонким iPhone Air, но покупать не рекомендуют из-за высокой цены, всего одной камеры и посредственной автономности. Air является лишь образцом того, как телефоны Apple будут выглядеть в будущем, поэтому, возможно, лучше подождать пару поколений.

Несмотря на проведенную недавно презентацию iPhone 17, Apple еще не закончила с анонсами в 2025 году. В ближайшие месяцы компания может выпустить новые iPad Pro, Apple TV и HomePod mini.

