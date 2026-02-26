Лучшие телевизоры с диагональю 40 дюймов в 2026 году: эксперты назвали топ-модели

Даже небольшой экран сегодня способен обеспечить полноценный домашний кинотеатр.

Компактный экран – не значит компромисс по качеству. Эксперты ZDNET протестировали лучшие 40-дюймовые телевизоры от ведущих брендов и выбрали модели с качественной картинкой, современными функциями и достойным звуком.

Несмотря на то что 40–43 дюйма – не самый популярный размер, крупные и нишевые бренды предлагают модели с 4K-разрешением, улучшенной обработкой изображения и звука, повышенной герцовкой и доступом к популярным стриминговым сервисам.

Sony Bravia 2 II – лучший телевизор на 40 дюймов в целом

Лучшим универсальным вариантом в компактном классе считается Sony Bravia 2 II. Это 4K телевизор с частотой 60 Гц и платформой Google TV, которая обеспечивает доступ к большинству популярных стриминговых сервисов. Модель предлагает естественную цветопередачу, достойную детализацию и поддержку HDR.

Телевизор хорошо подходит для фильмов, спорта и консольных игр, хотя по яркости и контрасту уступает более дорогим решениям.

Hisense QD6 – лучший 40-дюймовый Fire TV

Hisense QD6 43-inch – удачный выбор для поклонников Fire TV и онлайн-контента. 4K-панель с технологией Quantum Dot предлагает насыщенные цвета, а поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos делает просмотр фильмов более эффектным.

Частота 60 Гц ориентирована в первую очередь на кино и сериалы, поэтому для продвинутого гейминга возможностей может быть недостаточно.

Samsung U7900 – лучший телевизор для стриминга

Для стриминга и повседневного просмотра хорошо подойдет Samsung U7900. Телевизор предлагает 4K-разрешение и фирменную платформу Tizen, известную стабильной работой и широким набором приложений. Картинка чёткая и сбалансированная, а технология Object Tracking Sound Lite создает эффект объемного звучания.

Это надежный средний класс без серьезных компромиссов, говорится в обзоре.

LG C5 – лучший OLED-телевизор на 40 дюймов

Тем, кто хочет максимальное качество изображения в компактном формате, стоит обратить внимание на LG C5. OLED-матрица обеспечивает глубокий черный цвет и высокий контраст, а частота 120 Гц делает модель отличной для игр и динамичного контента.

Это премиальный вариант с лучшей картинкой в своем классе, но и с более высокой ценой.

Toshiba V35 – лучший бюджетный вариант

Самым доступным решением остается TCL Q35F. Телевизор с разрешением Full HD подойдет для базовых задач – новостей, сериалов и стриминга. Он работает на платформе Fire TV, поддерживает голосовое управление Alexa и позволяет быстро получить доступ к популярным стриминговым сервисам.

Несмотря на отсутствие 4K и расширенного HDR, это хороший вариант для спальни или кухни при ограниченном бюджете.

Рынок 40–43-дюймовых телевизоров в 2026 году предлагает решения на любой кошелек – от доступных моделей для повседневного просмотра до премиальных OLED с флагманской картинкой. Выбор зависит от того, что для вас важнее: цена, смарт-функции, интеграция в экосистему или максимальное качество изображения.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

