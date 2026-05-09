На фронте начали использовать ИИ-турель для перехвата российских дронов (видео)

Эта турель с искусственным интеллектом прошла испытания в боевых условиях и уже используется более чем в десяти подразделениях на ключевых участках фронта.

Украина усилила свою "малую" противовоздушную оборону ( ПВО) для защиты от российских дронов благодаря расширению применения турелей с искусственным интеллектом.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram. Он отметил, что россияне продолжают атаковать дронами на линии боевого столкновения и прифронтовых территориях, поэтому для защиты военных и гражданских Минобороны развивает направление "малой" ПВО.

"Одно из новых технологических решений – украинская ИИ-турель от участника Brave1. Система автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию вражеского БПЛА. Оператору остается лишь подтвердить поражение одним нажатием кнопки. Важно, что технология позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы для РЭБ", – сообщил Федоров.

В частности, как уточнил министр, первыми турель в боевых условиях применили воины бригады К-2. Впрочем, по его словам, сегодня это решение уже используют в более чем 10 подразделениях на ключевых направлениях фронта.

Также глава оборонного ведомства обнародовал видео применения этой турели.

Так, впервые на видео - реальная боевая работа турели по вражеским дронам.

Федоров отметил, что взаимодействие с Brave1 и военными помогло пройти путь от чертежей до фронта в кратчайшие сроки.

"Следующий шаг – масштабирование решения и усиление "малой" ПВО. Это еще один элемент системы, которую мы создаем для максимального обнаружения и перехвата вражеских воздушных целей", – заявил Федоров.

ИИ в военной сфере

Как сообщал УНИАН, в апреле Минобороны при поддержке правительства Великобритании запустило центр Defense AI Center "A1", который будет внедрять искусственный интеллект в военную сферу.

Также Украина первой в мире привлекла международных партнеров к обучению моделей искусственного интеллекта при применении беспилотников на основе реальных данных с поля боя.

