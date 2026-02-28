Лучшие недорогие 3D-принтеры для новичков: что купить, а что пропустить

Сегодня с бюджетом до $300 можно купить 3D-принтер с автоматическим выравниванием, поддержкой множества материалов и даже Wi-Fi.

3D-печать продолжает набирать популярность как среди любителей, так и среди профессионалов – но высокая стоимость все еще отпугивает многих. Тем не менее за последнее время на рынке появилось множество доступных 3D-принтеров с отличным соотношением цены и качества, которые подходят для новичков, хобби-пользователей и даже небольших проектов.

Эксперты BGR собрали 8 недорогих 3D-принтеров, которые рекомендуются к покупке в 2026 году – и 2 модели, которых лучше избегать

Лучшие бюджетные 3D-принтеры: выбор 2026 года

Elegoo Centauri Carbon – высокопроизводительный 3D-принтер с закрытой камерой и кинематикой CoreXY, обеспечивающий скорость печати до 500 мм/с и совместимый с широким спектром материалов. Отличный выбор с бюджетом 300 долларов для тех, кто хочет сочетать скорость и качество.

Creality Ender‑3 V3 SE – за 230 долларов вы не найдете на рынке лучшего принтера. Прямая подача филамента и автоуровень делают ее идеальной для новичков, хотя и без поддержки Wi-Fi.

Anycubic Kobra 3 V2 – 3D-принтер с более высокой скоростью печати до 600 мм/ч и встроенной камерой, позволяющей следить за процессом печати.

Bambu Lab A1 Mini – компактный и готовый к работе "из коробки". Поддерживает многоцветную печать до 4-х филаментов с системой AMS lite и получает восторженные отзывы критиков.

Видео дня

Sovol SV06 ACE – еще один сильный кандидат с поддержкой Wi-Fi, камерой для контроля печати и мощным программным обеспечением

legoo Mars 5 Ultra – дешевый SLA-принтер для детализированной смоляной печати, хорошо подходит для фигурок и мелких моделей.

Anycubic Kobra X – продвинутая версия с возможностью печати до 19 цветов (с дополнительными модулями).

Elegoo Saturn 3 Ultra – смоляной 3D-принтер, который эксперты называют одним из лучших вариантов для начинающих пользователей.

Модели, которых лучше избегать

Elegoo Neptune 4 – несмотря на хорошую цену, сложность настройки Klipper-прошивки и отсутствие Wi-Fi делают его менее привлекательным вариантом.

Phrozen Sonic Mini 8K S – высокое разрешение, но низкая практичность и сложный процесс очистки смолы отпугивают многих пользователей.

В целом, бюджетные 3D-принтеры давно перестали быть синонимом низкого качества. Сегодня с бюджетом до $300 можно купить достойный 3D-принтер с автоматическим выравниванием, поддержкой множества материалов и даже Wi-Fi-управлением.

Однако покупка должна основываться не только на цене, но и удобстве использования – особенно если вы новичок в 3D-печати.

Ранее эксперты назвали шесть смартфонов, которые смело можно покупать б/у в 2026 году. Это не только способ сэкономить, но и шанс получить аппарат с отличной камерой, мощным процессором и долгой поддержкой без переплаты за новинку.

А если вы в поисках телевизоры с диагональю 40-43 дюймов, эти 5 моделей сегодня считаются лучшими. Даже небольшой дисплей способен обеспечить полноценный домашний кинотеатр.

Вас также могут заинтересовать новости: