Любой смартфон со временем начинает тормозить, а некоторые приложения и вовсе перестают поддерживаться. Но не стоит сразу бежать за новым устройством – можно попробовать решить проблему по-другому.

Существует множество причин, по которым смартфон может начать работать медленнее, и не все из них можно устранить самостоятельно. Но все-таки кое-что можно сделать, чтобы сделать использование устройства хотя бы чуть менее раздражающим.

УНИАН собрал пять способов "оживить" даже самую несовременную модель. Подходят они как для Android-смартфонов, так и Айфонов.

Обновление операционной системы и приложений

В первую очередь нужно проверить актуальные обновления для операционной системы смартфона. Если они есть, то их нужно установить. Обновление ПО – важный процесс, который позволяет исправить различные ошибки, возникшие в предыдущих версиях операционной системы.

Видео дня

То же самое касается приложений, поскольку обновления ОС заставляют разработчиков выпускать новые версии своих программ. Естественно, что оптимизированы они под новую операционку и новые более современные устройства, поэтому на устаревшем девайсе их работа может быть заметно медленнее, что зачастую приводит к общему снижению производительности смартфона.

Нехватка памяти

Одной из самых распространенных причин замедления работы смартфона является недостаток памяти. Слишком много установленных программ не только занимают место во встроенной памяти, но и активно использует оперативную. Причем необязательно удалять все, чтобы смартфон стал быстрее: достаточно освободить 10 процентов от общей памяти.

Если удалять нечего, а памяти все равно мало – возьмитесь за очистку кэша. Если вы активно сидите в Telegram или YouTube, у вас наверняка накопились гигабайты "мусора". О том, как высвободить дополнительную память в вашем смартфоне, мы уже рассказывали отдельно.

Вирусы на телефоне

Нельзя исключать и такого варианта, когда ваш смартфон начал медленно работать. Проверьте устройство с помощью антивирусного ПО. Ведь часто вредоносные программы не только угрожают безопасности данных, но и расходуют ресурсы гаджета в своих целях, замедляя работу того софта, который нужен пользователю.

Замена аккумулятора

Старый аккумулятор может существенно влиять на производительность смартфона. Со временем батарея изнашивается, ее емкость уменьшается, и устройство начинает снижать мощность процессора, чтобы компенсировать нестабильное энергоснабжение. Все это может привести к "тормозам" и всего смартфона.

Особенно это актуально для устройств с несъемными аккумуляторами, где пользователи не всегда замечают ухудшение состояния батареи. Впрочем, самостоятельно это делать не стоит: лучше обратиться в сервисный центр, где этим займутся профессионалы.

Сброс к заводским настройкам

Если все предыдущие методы не дали ощутимого результата, остаtтся крайний метод – сброс к заводским настройкам. Перед этим не забудьте сделать резервную копию своих данных, чтобы не потерять все важное для вас, а затем через настройки телефона верните его в состояние "из коробки".

Такой сброс, особенно в сочетании с другими рекомендациями, может временно восстановить быстродействие устройства. Однако помните, что этот метод устраняет только программные проблемы, а не техническое или моральное устаревание гаджета.

А если вы в поисках нового смартфона, но не следите активно за рынком, специалисты называли лучшие модели в 2024 году по соотношению "цена-качество". В бюджетной категории первое место занял Redmi Turbo 3, а в самой дорогой – OnePlus 13.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, как за 2 минуты очистить динамик телефона. Если выполнять такую чистку хотя бы раз в месяц, визит в сервисный центр вам не грозит. Также делились настройкой, которая увеличит скорость домашнего Wi-Fi.

Вас также могут заинтересовать новости: