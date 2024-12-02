Как за 2 минуты очистить динамик телефона: звук будет как на новом устройстве

Если выполнять такую чистку хотя бы раз в месяц, визит в сервисный центр вам не грозит.

При длительном пользовании смартфоном (да и в целом другим мобильным гаджетом) в динамик устройства гарантировано попадает пыль и другие маленькие соринки, что может заметно ухудшить качество звука.

В связи с этим отдельное внимание нужно уделять не только чистке дисплея и разъема для зарядки, но и динамикам. Рассказываем, как быстро и легко почистить динамик смартфона без похода в сервисный центр.

Как почистить динамик на телефоне с помощью звука

В качестве профилактики попробуйте воспользоваться специальными программами для очистки динамика. Звучит неубедительно, но бесплатная утилита из App Store или Google Play правда может улучшить качество динамика. Подобные программы уникальны тем, что создают повторяющийся сигнал с определенной частотой, который помогает отделить и удалить мелкий мусор.

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Программы можно найти по тегу speaker cleaner или похожим запросам. Например, вот:

В независимости от того, какое приложение вы выберете, все они обладают простым и интуитивно понятным интерфейсом с которым легко разобраться без инструкции.

Важно понимать, что эффективность подобных программ зависит от степени загрязнения и состояния динамика. Они не гарантируют полного устранения всех проблем с акустикой, но очень часто действительно способны улучшить ситуацию, особенно на ранних стадиях загрязнения.

Как почистить динамик на телефоне в домашних условиях

Если приложения не справляются, перейдите к ручной чистке. Возьмите пластиковую или деревянную зубочистку, ватную палочку или мягкую зубную щетку. Аккуратно пройдитесь инструментом по решетке динамика, стараясь не повредить ее. При желании можно использовать тряпочку, смоченную спиртом, но только чуть-чуть.

Также можно воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из динамика. Однако помните, что давление воздуха может утрамбовать мусор еще глубже, поэтому действуйте осторожно.

Чтобы избежать серьезных загрязнений, возьмите за правило хотя бы раз в месяц брать в руки ватную палочку и проводить профилактическую чистку динамика, и тогда визит в сервисный центр вам не грозит.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, почему важно хотя бы 2-3 раза в месяц перезагружать смартфон. Эта, казалось бы, простая и ничем не примечательная процедура позволяет решить многие проблемы, связанные с работой вашего гаджета.

Также делились способами быстро зарядить смартфон в период отключения света, не "угробив" при этом батарею.

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