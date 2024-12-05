В самой дешевой категории первое место занял Redmi Turbo 3, а в самой дорогой – OnePlus 13.

Авторы популярного мобильного бенчмарка обновили рейтинги лучших Аndroid-девайсов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях. Данные актуальны по состоянию на ноябрь 2024 года.

В последние месяцы рынок субфлагманов и смартфонов среднего уровня "захватили" модели iQOO. Кроме того, отмечается дебют OnePlus 13, одного из первых топовых смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Redmi Turbo 3 – лучший бюджетный смартфон на данный момент

В апреле Xiaomi представила один из лучших смартфонов за последнее время. Речь о Redmi Turbo 3 на базе чипа Snapdragon 8s Gen 3. Устройство предлагает флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку 90 Вт, которая полностью заряжает батарею за пол часа.

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Сразу за ним идет Realme GT Neo 6. С точки зрения рентабельности iQOO Z9 Turbo также чрезвычайно конкурентоспособен.

Среди смартфонов стоимостью до $410 лидер – iQOO Neo 10. Несмотря на статус середняка, он может похвастаться прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3 и основным модулем Sony IMX921 с разрешением 50 Мп.

Ступенью ниже разместился iQOO Z9 Turbo+. Замыкает тройку iQOO Neo9S Pro.

Среди моделей в ценовом диапазоне $410-550 лучшим считается iQOO Neo 10 Pro, который получил актуальный процессор от MediaTek, Dimensity 9400, и комбо батареи на 6000 мАч + быстрой зарядки 120 Вт.

Также в топе нашлось место REDMI K80 Pro и Realme GT7 Pro.

Лучший из лучших – OnePlus 13

И наконец в рейтинге самых дорогих смартфонов ценой выше 550 долларов первое место принадлежит OnePlus 13. Модель получила самые передовые решения в индустрии и на сегодня является самым мощным смартфоном не только среди Android, но и в принципе.

Ступенью ниже разместился OPPO Find X8. Третье место досталось Honor Magic 7.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В топ-3 по количеству положительных отзывов вошли две складные модели и топовый флагман Honor.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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